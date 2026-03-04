Сегодня в Татарстане проверят работу систем оповещения

Сегодня в Татарстане пройдет плановая проверка республиканской системы оповещения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В 10.40 и 10.45 включатся электросирены и речевые сиренные установки (сначала на республиканском, а затем на муниципальном уровне), а в 10.43 произойдет перехват теле– и радиоканалов для передачи важного сообщения.

‎Всероссийская проверка систем оповещения в регионах страны проходит два раза в год – весной и осенью. Татарстанцам советуют сохранять спокойствие. Сообщать о том, что вы не услышали сирену, нет необходимости.

По информации МЧС, республиканская система оповещения создана еще в 1980-е годы. За прошедшие десятилетия в городах и районах республики построены новые жилые кварталы. Эти проблемные зоны, а также все места, где установлены электросирены и речевые сиренные установки, известны специалистам. Именно они проверят исправность имеющегося оборудования и действия должностных лиц, ответственных за оповещение.