news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 марта 2026 08:21

Сегодня в Татарстане проверят работу систем оповещения

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня в Татарстане пройдет плановая проверка республиканской системы оповещения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В 10.40 и 10.45 включатся электросирены и речевые сиренные установки (сначала на республиканском, а затем на муниципальном уровне), а в 10.43 произойдет перехват теле– и радиоканалов для передачи важного сообщения.

‎Всероссийская проверка систем оповещения в регионах страны проходит два раза в год – весной и осенью. Татарстанцам советуют сохранять спокойствие. Сообщать о том, что вы не услышали сирену, нет необходимости.

По информации МЧС, республиканская система оповещения создана еще в 1980-е годы. За прошедшие десятилетия в городах и районах республики построены новые жилые кварталы. Эти проблемные зоны, а также все места, где установлены электросирены и речевые сиренные установки, известны специалистам. Именно они проверят исправность имеющегося оборудования и действия должностных лиц, ответственных за оповещение.

#система оповещения #МЧС
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

3 марта 2026