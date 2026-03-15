Общество 15 марта 2026 12:27

Сегодня в Татарстане прекращают работу все ледовые переправы

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в Татарстане из‑за потепления закрывают ледовые переправы Зеленодольск – Нижние Вязовые и Аракчино – Верхний Услон.

В ГУ МЧС России по РТ пояснили, что из‑за плюсовых температур лед стал рыхлым, потерял прочность и легко разрушается. В таких условиях выезд на замерзшие водоемы становится опасным.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Регина Гаязова напомнила, что толщина льда может быть обманчивой: даже если он выглядит достаточно толстым, он уже не выдерживает нагрузку. Нельзя выходить на лед вне оборудованных переправ, проверять его ударами ног или делать много лунок на небольшой площади. Рыбакам рекомендуют завершить сезон.

#ледовая переправа #ГУ МЧС по РТ
В топе
Шииты против сатанизма: религиозные корни войны Ирана с Израилем и США

Шииты против сатанизма: религиозные корни войны Ирана с Израилем и США

14 марта 2026
На 99-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

На 99-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

14 марта 2026
