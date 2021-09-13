Исполком Нижнекамска: Сегодня в социальные объекты подадут тепло

В течение сегодняшнего дня в социальные объекты Нижнекамска будет подано тело. Об этом на деловом понедельнике сообщил исполняющий обязанности руководителя исполкома города Максим Санков. Подача тепла проходит согласно распоряжению о начале отопительного сезона 2021/2022.

«Подача тепла в жилые дома будет производиться согласно утвержденным правилам – при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов по Цельсию в течение пяти суток, но не позднее 1 октября. Предварительно мы планируем запустить тепло в многоквартирные дома 20 сентября», – поделился планами Максим Санков.

По его словам, на сегодня завершены гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей и получены промежуточные акты от энергоснабжающих организаций на 959 жилых домов, что составляет 99,5% от их количества. Оформлены и подписаны 985 паспортов готовности (98,6%).

Значительный вклад в подготовку к отопительному сезону вносит реализация программы капитального ремонта жилых домов. В этом году в ней приняли участие 98 домов Нижнекамска. Сейчас работы по капитальному ремонту выполнены более чем на 91% объектов на сумму в 558 млн рублей.