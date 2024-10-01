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Общество 1 октября 2024 13:31

Сегодня в России стартовал осенний призыв на службу в армию

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Сегодня, 1 октября, в России начался осенний призыв на службу в армию, соответствующий указ подписал Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Этим же документом он уволил со службы из Вооруженных Сил РФ солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

«Татар-информ» сообщал, что 30 сентября Президент России Владимир Путин подписал Указ об осеннем призыве на военную службу, который начинается с 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года.

Согласно документу, службу в армию призовут 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе.

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