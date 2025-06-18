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Происшествия 18 июня 2025 17:52

Сегодня в разное время в Казани сбили двоих детей-пешеходов

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Сегодня в Казани сбили двоих детей-пешеходов, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло в районе полудня на улице Большой. По данным ведомства, водитель Volkswagen сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. С черепно-мозговой травмой и сотрясением его доставили в больницу.

Позднее, в районе 15:30 часов, на улице Комсомольской водитель Hyundai сбил восьмилетнего ребенка. По предварительным данным Госавтоинспекции, мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей. В результате ребенок получил перелом ноги, его увезли в травмпункт.

#в казани сбили ребенка
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