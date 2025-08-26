news_header_top
Общество 26 августа 2025 18:40

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»
Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня, 26 августа, в столице Татарстана проходит завершающий день международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». На финале фестиваля ожидается масштабный гала-концерт.

Площадка конкурса уже готова к приему гостей и зрителей, а красная дорожка ждет первых знаменитостей.

В торжественной церемонии закрытия примут участие звезды российской эстрады. На сцену выйдут Филипп Киркоров, Анна Asti, Дима Билан, SHAMAN, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Александр Иванов, Ирина Аллегрова, Владимир Пресняков, Игорь Крутой, Игорь Николаев, а также Сергей Лазарев, Клава Кока, Григорий Лепс, Олег Газманов, Ani Lorak, JONY и многие другие.

Ведущими заключительного вечера станут Лера Кудрявцева и Владимир Маркони.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

