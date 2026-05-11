На главную ТИ-Спорт 11 мая 2026 11:35

Сегодня в Казани стартует полуфинальная серия Единой лиги УНИКС — «Зенит»

Фото: unics.ru

Сегодня в Казани начнётся полуфинальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ. Первый матч между местным УНИКСом и петербургским «Зенитом» состоится на домашней площадке казанской команды.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место (33 победы в 40 матчах), уступив лишь ЦСКА. Казанцы также дошли до финала Winline Basket Cup, где также проиграли армейцам. В первом раунде плей-офф УНИКС уверенно прошёл МБА-МАИ, выиграв серию со счётом 3-0.

«Зенит» финишировал на третьей строчке регулярки с 28 победами. В четвертьфинале петербуржцы оказались сильнее «Уралмаша» (3-1), уступив лишь в первой игре серии.

Перед стартом полуфинала казанцы имеют пятиматчевую победную серию на своём паркете, а «Зенит» выиграл четыре из пяти последних выездных встреч. При этом в трёх последних очных матчах сильнее оказывались баскетболисты из Санкт-Петербурга.

Начало сегодняшней встречи – в 18:00 на паркете казанского «Баскет Холла».

#БК Уникс #БК Зенит #единая лига втб
