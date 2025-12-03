news_header_top
Руc
Сегодня в Казани стартует «Кубок России» по художественной гимнастике

С 3 по 7 декабря 2025 года в Казани пройдет один из ключевых и финальных национальных турниров года — «Кубок России» по художественной гимнастике, который выявит лучших гимнасток страны по программе мастеров спорта.

В соревнованиях примут участие гимнастки из более чем 20 регионов России, включая финалисток Чемпионата России, лидеров рейтинга «Кубка сильнейших» и сильнейшие команды в групповых упражнениях.

Соревнования пройдут в Центре гимнастики на улице Сыртлановой.

Напомним, ранее российским гимнастам разрешили выступать в европейских турнирах в нейтральном статусе. Соответствующее решение вынес Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).

