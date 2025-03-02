Сегодня в Казани состоятся лыжные гонки смешанным стартом в рамках Чемпионата России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском поселке Мирный продолжится Чемпионат России по лыжным гонкам. Начало соревнования – в 11:00 по мск.

Спортсмены побегут по дисциплине смешанной эстафеты.

Напомним, вчера состоялись первые матчи Чемпионата России скиатлоном на 10+10 километров. У женщин первое и второе места заняли представительницы сборной Татарстана Наталья Терентьева (54:20.0) и Дарья Непряева (54:28.8). Бронзу взяла Алина Пеклецова из Вологодской области (54:25.4). Среди мужчин же первым пришел представитель Татарстана Александр Большунов (46:30.2), вторым – Илья Семиков из Республики Коми (46:37.9), а третьим – Павел Соловьев из Красноярского края (46:51.0). Еще один представитель РТ Савелий Коростелев пришел пятым (46:52.8).

Чемпионат России по лыжам в Казани продлится до 9 марта.