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На главную ТИ-Спорт 24 октября 2026 12:08

Сегодня в Казани пройдут международные бои «ТАТФАЙТ-12»

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Сегодня в Казани пройдут международные бои «ТАТФАЙТ-12»
Фото: Филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

Сегодня в Казани на площадке КРК «Пирамида» пройдут международный турнир и профессиональные бои «ТАТФАЙТ-12».

Зрителей ждут поединки по киокусинкай-каратэ, рукопашному бою, кикбоксингу, муай-тай и смешанным боевым единоборствам (ММА). Впервые в рамках турнира состоится бой по всестилевому карате, в котором разыграют чемпионский пояс.

Организаторами выступили международная профессиональная бойцовская лига «ТАТФАЙТ», Министерство спорта Татарстана и Российский союз боевых искусств.

#боевые искусства #турнир
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