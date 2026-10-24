Сегодня в Казани пройдут международные бои «ТАТФАЙТ-12»

Фото: Филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

Сегодня в Казани на площадке КРК «Пирамида» пройдут международный турнир и профессиональные бои «ТАТФАЙТ-12».

Зрителей ждут поединки по киокусинкай-каратэ, рукопашному бою, кикбоксингу, муай-тай и смешанным боевым единоборствам (ММА). Впервые в рамках турнира состоится бой по всестилевому карате, в котором разыграют чемпионский пояс.

Организаторами выступили международная профессиональная бойцовская лига «ТАТФАЙТ», Министерство спорта Татарстана и Российский союз боевых искусств.