Сегодня в Казани пройдет шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта»

Сегодня в Казани, в спорткомплексе «Баскет-холл» пройдет шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта. Путь к победе». Театрализованная постановка объединяет на одной сцене звезд мировой спортивной и художественной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте, акробатического рок-н-ролла и воздушной гимнастики, брейк-данса.

Участниками шоу станут такие звезды, как Алексей Немов, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Ангелина Мельникова, Дина и Арина Аверины и многие другие. В проекте принимают участие более 350 спортсменов — олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. На помост с именитыми спортсменами выйдут детские коллективы и юные спортсмены, в том числе, из Татарстана.

Постановка состоит из 20 номеров. В конце программы пройдет патриотический номер с выносом флага РФ.

Длительность постановки составляет 1 час 40 минут. Его начало запланировано на 18.30. Вход на мероприятие – свободный, по предварительной регистрации, сообщили в Министерстве спорта РТ.