«И в снег, и в дождь готовы»: В Казани Росгвардия отметила юбилей полка ОГПУ

Сегодня в Казани, в культурном центре «Московский» отпраздновали 15-летие образования казанского батальона по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии и 95-летие его родоначальника - 25-го полка войск ОГПУ.

В декабре 1927 года для охраны и обороны казанского Порохового завода был образован 25-й полк ОГПУ. В 1930 году было выстроено здание 25 полка. До сих пор в нем располагается войсковая часть, которая круглосуточно защищает Казанский государственный пороховой завод и Государственный НИИ химических продуктов.

Перед началом праздника на улице поставили полевую кухню. Всех желающих угощали кашей, чаем и сладостями.

Перед началом торжественной программы корреспондент «Татар-информ» побеседовал с председателем совета ветеранов воинской части по охране важных государственных объектов Иваном Галишниковым. Он рассказал, что в 1973 году поступил на военную службу в закрытый город Азамат 16, где прослужил 10 лет. После был направлен в Казань на повышение.

«Я решил стать военным, потому что слышал много историй от мамы о прадедушке, который служил еще при Российской Империи. Именно он стал для меня примером. Боевая учеба и служба неразрывно связаны между собой. Помню в то время, когда я служил, требовали не только от нас, офицеров, но и от рядового состава больших сил. Без этого невозможно представить охрану особо важных государственных объектов. Мы делали все, чтобы не допустить проникновения посторонних на завод и нам это удалось», – поделился майор запаса Иван Галишников.

После беседы Иван Галишников отправился в актовый зал, в котором уже собрались приглашенные ветераны, семьи военнослужащих и почетные гости. Первым слово взял командир батальона Росгвардии по охране важных государственных объектов Евгений Смелов. Он дал команду внести Боевое знамя батальона и флаг РФ. Оркестр исполнил встречный марш «Преображенского полка» и торжественное собрание обьявили открытым.

Подполковник Евгений Смелов наградил отличившихся в СВО Росгвардейцев дипломами и медалями.

Следующим на сцену поднялся гость – генеральный директор казанского порохового завода.

«Уважаемые товарищи офицеры, служащие войсковой части, а также приглашенные гости. Сегодня знаменательное событие, мы вместе с вами отмечаем 95 лет со дня основания этой воинской части. Я хотел бы в этот день сказать всему коллективу и прежде всего сказать ветеранам свои слова благодарности, потому что бывших военных не бывает», – сказал Александр Лившиц, генеральный директор казанского порохового завода.

Подполковник Евгений Смелов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поздравил с важной датой заместитель начальника Управления Росгвардии по РТ Рафил Набиуллин. Он заверил, что традиции прошлых поколений сохранят в наше время и передадут в будущее, и пожелал родным и близким присутствующих крепкого здоровья и большого личного счастья.

К поздравлениям присоединились настоятель храма Веры, Надежды, Любви и матери их Варвары протоиерей Виталий и имам-хатыб мечети «Рамазан» Султан Хазрат. После официальной части всех собравшихся ждал праздничный концерт.