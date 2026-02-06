Сегодня в Италии пройдет церемония открытия Зимней Олимпиады-2026
Сегодня в Милане состоится церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Прямую трансляцию покажут на Okko.ru. Начало - в 22.00 мск.
В Олимпиаде-26 примут участие 13 российских атлетов по семи индивидуальным видам спорта в нейтральном статусе. В том числе в Играх выступят лыжники, представляющие Республику Татарстан на всероссийских соревнованиях, Дарья Непряева и Савелий Коростелев.
Нейтральные спортсмены не имеют права участвовать во время открытия и закрытия церемонии.
Все российские команды по рекомендации МОК отстранены от международных турниров с 2022 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.