Сегодня в Италии пройдет церемония открытия Зимней Олимпиады-2026

Фото: olympics.com

Сегодня в Милане состоится церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Прямую трансляцию покажут на Okko.ru. Начало - в 22.00 мск.

В Олимпиаде-26 примут участие 13 российских атлетов по семи индивидуальным видам спорта в нейтральном статусе. В том числе в Играх выступят лыжники, представляющие Республику Татарстан на всероссийских соревнованиях, Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Нейтральные спортсмены не имеют права участвовать во время открытия и закрытия церемонии.

Все российские команды по рекомендации МОК отстранены от международных турниров с 2022 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.