Сегодня в эфире НТВ состоится премьерный показ фильма о пилотах команды «КАМАЗ-мастер»

Сегодня, 15 июня в 21:15, в эфире телеканала НТВ состоится премьера спортивной драмы «Мастер» об автопилотах легендарной команды «КАМАЗ-мастер» из Набережных Челнов. Главные роли в картине исполнили народный артист России Сергей Шакуров, заслуженный артист России Анатолий Белый и другие актеры. Также в картине задействованы пилоты «КАМАЗ-мастера» – Андрей Каргинов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов.

Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни, и повествует о смене поколений в команде, когда после многолетних побед, новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив.

«Истории, написанные жизнью, существуют вне правил кинодраматургии: там не гарантированы неожиданные повороты сюжета и сложный путь к успеху. И потому авторы «Мастера» поехали к своим героям, в Набережные Челны, где прожили три месяца и стали частью сверхуспешной команды «КАМАЗ-Мастера». Именно там, в эпицентре событий, и рождался сценарий, который был бы невозможен без потерь, сложных ситуаций и того преодоления, которое они могли увидеть только своими глазами. Так появилась большая эмоциональная история, которая вобрала в себя все, что случилось с командой за эти годы», – цитирует генерального продюсера фильма Федора Бондарчука официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».



Подготовка к проекту была долгой и кропотливой: весь процесс занял около 5 лет. Съемки картины прошли в республике Татарстан – на тренировочной базе «КАМАЗа» в Набережных Челнах и Казани, а также в Москве, Астрахани и Астраханской области, где проходит ралли-рейд автогонки «Золото Кагана», и в Казахстане, в том числе на трассе международного ралли-рейда «Шёлковый путь».

Саундтреками спортивной драмы стали песни «Среди акул» рок-группы «Мураками» и «Не брошу на полпути» певицы Ёлки.

Напомним, что премьера спортивной драмы «Мастер» состоялась на платформе Premier в феврале этого года. Сериал собрал более трех миллионов просмотров на видеосервисе, а также вошел в топ-3 по просмотрам сериалов февраля.