Сегодня в Челнах пройдет заседание совета директоров КАМАЗа

Фото: kamaz.ru

Сегодня в Набережных Челнах пройдет заседание совета директоров ПАО «КАМАЗ». По данным официального сообщения компании, на мероприятии изберут председателя совета директоров КАМАЗа, обсудят планы работы на 2023-2024 корпоративный год.

Кроме того на заседании обсудят вопросы бюджета и аудита, кадров и вознаграждений, а также исполнение бизнес-плана группы «КАМАЗ» за пять месяцев 2023 года и другие.

Отметим, что накануне грузовики и другая техника КАМАЗа была презентована на специализированной выставке «День Сибирского поля – 2023» в Барнауле.

На мероприятии представители пять автомобилей: рестайлинговую модель КАМАЗ-45143, самосвал КАМАЗ-43255, молоковоз на базе шасси КАМАЗ-65115, самосвальный автопоезд для перевозки сельхозпродукции на базе шасси КАМАЗ-65115 и самосвал для перевозки сельскохозяйственной продукции на базе шасси КАМАЗ-43253.

Ранее стало известно, что аргентинские компании заинтересованы в налаживании деловых связей с КАМАЗом и Казанским вертолетным заводом (КВЗ).