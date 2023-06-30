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Сегодня в Челнах пройдет заседание совета директоров КАМАЗа
Сегодня в Набережных Челнах пройдет заседание совета директоров ПАО «КАМАЗ». По данным официального сообщения компании, на мероприятии изберут председателя совета директоров КАМАЗа, обсудят планы работы на 2023-2024 корпоративный год.
Кроме того на заседании обсудят вопросы бюджета и аудита, кадров и вознаграждений, а также исполнение бизнес-плана группы «КАМАЗ» за пять месяцев 2023 года и другие.
Отметим, что накануне грузовики и другая техника КАМАЗа была презентована на специализированной выставке «День Сибирского поля – 2023» в Барнауле.
На мероприятии представители пять автомобилей: рестайлинговую модель КАМАЗ-45143, самосвал КАМАЗ-43255, молоковоз на базе шасси КАМАЗ-65115, самосвальный автопоезд для перевозки сельхозпродукции на базе шасси КАМАЗ-65115 и самосвал для перевозки сельскохозяйственной продукции на базе шасси КАМАЗ-43253.
Ранее стало известно, что аргентинские компании заинтересованы в налаживании деловых связей с КАМАЗом и Казанским вертолетным заводом (КВЗ).
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