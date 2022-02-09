Сегодня утром в трамваи и метро не пустили 14 казанцев без QR-кода

Сегодня утром в казанском электротранспорте контролёры выявили 14 пассажиров, у которых не было QR-кода. Из них восемь человек попросили выйти из трамваев и троллейбусов, остальных шестерых не пустили в метро.

Кроме того, во время утренней проверки обнаружили 58 пассажиров без масок. Из них 35 человек надели маску после замечания, остальные покинули транспорт.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесённой болезни либо медотводе.