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Происшествия
9 февраля 2022  09:24
Павел Климчак

Сегодня утром в трамваи и метро не пустили 14 казанцев без QR-кода

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Сегодня утром в казанском электротранспорте контролёры выявили 14 пассажиров, у которых не было QR-кода. Из них восемь человек попросили выйти из трамваев и троллейбусов, остальных шестерых не пустили в метро.

Кроме того, во время утренней проверки обнаружили 58 пассажиров без масок. Из них 35 человек надели маску после замечания, остальные покинули транспорт.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесённой болезни либо медотводе.

#МУП «Метроэлектротранс» #QR-коды
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