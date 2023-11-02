Сегодня утром над Крымом перехватили пять беспилотников ВСУ

Сегодня утром на территории России были ликвидированы 6 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Попытка совершить террористическую атаку по объектам страны пытались совершить при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО уничтожили один летательный аппарат над акваторией Черного моря. Еще пять беспилотников были перехвачены над территорией республики Крым.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.