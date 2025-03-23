«Сегодня убивают животных, а завтра – вас самих»: в Казани зоозащитники вышли в пикет

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском парке Молодоженов проходит пикет «Требуем остановить жестокость к животным». Зоозащитники выступают против внесения изменений в закон «Об ответственном обращении с животными».

Резонансный законопроект был внесен в Госдуму РФ группой депутатов во главе с Ниной Останиной 28 февраля. Он вносит изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Законопроектом предлагается разрешить регионам самим определять предельный срок пребывания бездомных животных в приютах. После наступления предельного срока разрешается умерщвлять животных. При этом возможность возвращать животных на прежние места их обитания исключается.

«Поправки противоречат и человеческим, и конституционным правам. Это карательные меры, а не цивилизованное решение проблемы. Большинство бездомных животных абсолютно контактны, они не опасны. Реально агрессивных собак не вылавливают, хватают просто тех, кто попался», – поделилась волонтер Анжела Феклина.

Организаторы акции утверждают, что согласовать ее было несложно. Изначально они хотели провести пикет в более людном месте, в центре города. Однако, когда был предложен парк Молодоженов, зоозащитники согласились.

«Это пикет, а не митинг. Все, что мы хотим сказать, видно на наших плакатах. В будущем мы бы хотели согласовать митинг, это будет более эффективно. Мы привлечем туда официальных лиц, сами будем говорить речи. Надеюсь, что мы выходим на акции не зря, что мы сможем повлиять на решение властей. Общественный резонанс уже отложил принятие поправок», – сказала Анжела Феклина.

Собравшиеся оставили свои подписи под обращением к Президенту России Владимиру Путину. Пикетчики просят главу государства «встать на защиту традиционных нравственно-духовных ценностей: милосердия, гуманизма и справедливости».

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Здесь собрались люди, выражающие гражданскую позицию. Люди не побоялись составить список со своими именами и фамилиями, номерами телефонов. Они вышли защищать жизнь. Это сильные люди», – сказала одна из собравшихся на пикет.

Общественники рассказали, что собирают архив случаев жестокого обращения с животными. Они хотят представить эти данные властям, чтобы показать: масштаб проблемы велик.

«Мы не хотим, чтобы рядом с нашими детьми и внуками жили живодеры. Это не борьба собачников за собачек. Это более глубокая тема. Нельзя закрывать глаза на насильственную смерть невинных животных. Где гарантия, что убийцы животных не пойдут завтра против инвалидов или неправильно одетой молодежи? Если люди так легко идут на убийство, значит они способны убить себе подобного. Мы не дадим запустить колесо насилия», – говорят зоозащитники.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»​

Поддержать участников пикета, численность которых превысила сотню, пришел участник специальной военной операции с позывным Лис. Он – штурмовик, принимал участие в боях за Угледар. Совсем скоро военный снова отправится в зону боевых действий.

«Я пришел сюда, потому что у меня самого есть собака лайка. А в детстве другую мою собаку и вовсе застрелили негодяи. На войне мы привыкаем к смерти, но мою позицию о негуманности убийства животных это не поменяло», – поделился Лис.