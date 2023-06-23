«Сегодня тюльпаны, завтра — заводы»: молодежь Апастово призвали развивать бизнес на селе

Глава Апастовского района Татарстана Айрат Зиганшин провел пресс-конференцию для выпускников школ муниципалитета. В ней приняли участие 40 самых активных юношей и девушек, которые затрагивали интересующие их темы и задавали актуальные вопросы. Чиновник заявил, что гордится выпускниками, ведь они окончили школу на хорошие оценки и во время учебы проявили себя только с лучшей стороны.

«Вы уходите в большое плавание под названием „жизнь“. Уверен, что каждого из вас впереди ждет огромный успех и наполненная красивыми эмоциями судьба. Не забывайте свой родной край, мы вас любим, и наши двери для вас всегда открыты», — сказал глава района, приветствуя выпускников.

Вчерашние школьники поинтересовались у Айрата Зиганшина, какая специальность сейчас востребована, мечтал ли он стать главой муниципалитета, какие меры поддержки существуют для молодых предпринимателей и гранты для активных граждан.

По словам руководителя района, сейчас есть огромный запрос на специалистов сельского хозяйства, особенно с учетом цифровизации всех отраслей. Также Зиганшин призвал выпускников возвращаться в Апастово, чтобы жить здесь и вносить свой вклад в развитие малой родины. Тем более что для этого есть все условия, особенно по поддержке молодых семей, уверен он.

Руководитель отметил, что среди выпускников есть предприимчивые ребята, которые весной и летом занимаются перепродажей тюльпанов, зарабатывая на этом неплохие деньги. И таких школьников, которые находят себе достаточно прибыльные занятия, в районе достаточно.

«Вот это прекрасный пример того, что из вас получатся шикарные предприниматели, нужно просто развивать свои навыки. Для молодежи есть прекрасные возможности для ведения бизнеса на селе, а мы идейных людей найдем способ поддержать. Сегодня тюльпаны продаете, завтра становитесь владельцем завода — это вполне реально, стоит только захотеть. Я в вас верю и надеюсь, что будем вместе созидать во благо нашего Апастовского района», — подытожил Айрат Зиганшин.

В конце встречи глава района вручил награды всем пришедшим на пресс-конференцию бывшим школьникам.