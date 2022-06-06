Сегодня Татарстанская митрополия празднует свое 10-летие со дня учреждения

Сегодня, 6 июня, исполняется десять лет со дня учреждения Татарстанской митрополии. В честь этого юбилея накануне в собор из Казанского Кафедрального собора Петербурга был принесен ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы.

Также в воскресенье митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вместе с митрополитом Анастасием совершили литургию в Кафедральном соборе Казанского Богородицкого мужского монастыря.

«Всех вас сердечно приветствуем и поздравляем с воскресным днём, с праздником Вознесения Господня, с праздником принесения в наш город Пояса Пресвятой Богородицы — великой святыни христианского мира. Поздравляем также с днём памяти отцов I Вселенского Собора и с тем, что в этот день мы собрались под сводами этого чудесного храма, построенного на месте явления Казанской иконы Божией Матери — Заступницы рода христианского», – обратился к пришедшим после богослужения правящий архиерей.

После этого владыка Кирилл обратился к митрополиту Анастасию, попросив его сказать слова назидания.

«Я хотел бы поблагодарить всех священнослужителей, которые активно участвовали в жизни церкви в Татарстане не только на протяжении этих десяти лет, но и ранее. Многие уже ушли из этой жизни — архипастыри, настоятели монастырей — и все они трудились ради возрождения православия на Казанской земле. Теперь вы, дорогой владыка, несёте это нелёгкое служение. К вам, как и к другим преемникам апостолов, Господь обращается словами: «Любишь ли ты Меня?». Каждый из нас вместе с апостолом Петром воскликнет: «Да, Господи!», — а Господь в ответ скажет: «Паси овец Моих»», – сказал владыка Анастасий.

Поблагодарив за молитвы митрополита, владыка Кирилл также сообщил, что в честь 10-летия Татарстанской митрополии ковчег с мощами святителей Гурия, Германа и Варсонофия Казанских будет принесен во всех храмы республики. Так, сегодня ковчег отвезут в Зеленодольское благочиние на 15 дней.

После литургии архипастыри ознакомились с работами участников конкурса детского творчества «Святые земли Казанской». Священнослужители пообщались с юными авторами и преподали им благословение.