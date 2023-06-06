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Сегодня «Татар-информ» празднует свое 33-летие
Сегодня «Татар-информ» празднует свое 33-летие. Постановление бюро Татарского обкома КПСС об образовании хозрасчетного информационного агентства 6 июня 1990 года подписал Минтимер Шаймиев — в то время секретарь обкома КПСС.
Согласно документу, с предложением создать агентство выступили издательство обкома КПСС, Госкомиздат ТАССР и совместное предприятие «Поинт». В нем указано, что «Татар-информ» должен был выпускать один раз в неделю одноименную литературную газету на русском и татарском языках, а также приложение «Рекламный вестник "Татар-информа"» и коммерческую газету «Эш» («Дело») — тоже на двух языках.
Таким образом «Татар-информ» стал первым самостоятельным региональным информационным агентством в СССР и в Российской Федерации.
В течение многих лет агентство удерживает лидирующие позиции в рейтинге цитируемости. Так, в 2021 и 2022 годах в топе самых цитируемых республиканских СМИ по данным «Медиалогии» «Татар-информ» занял первое место.
Количество посетителей за 5 месяцев 2023 года составило 6,94 млн, просмотров – 13,7 млн. С 14 февраля сайт «Татар-информа» обновил дизайн.
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