Казанец предстанет перед судом за то, что разжигал ненависть в Сети русофобскими постами

Сегодня в Ново-Савиновском суде Казани стартует процесс над 31-летним казанцем, которого обвиняют в разжигании ненависти и вражды по национальному признаку через фейковую страницу в соцсети.

«Мужчину обвиняют в возбуждение ненависти либо вражды, направленной на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе через интернет», – сообщил «Татар-информу» собственный источник.

Уголовная ответственность за подобный проступок, как объяснили агентству, наступает в том случае, если человек уже привлекался к административной ответственности за такое же преступление в течение одного года.

Посты казанец публиковал в одном из городских пабликов в популярной социальной сети. Его высказывания носили русофобский характер и оскорбляли жителей России.

В других постах он оскорблял сотрудников правоохранительных органов, принижая их честь и достоинство.

«В размещенных мужчиной комментариях содержатся лингвистические признаки возбуждения вражды, а равно унижения человеческого достоинства по отношению к русским по национальному признаку и представителям социальной группы, выделенной по профессиональному признаку – "сотрудники правоохранительных органов"», – такое заключение дала судебная лингвистическая экспертиза.