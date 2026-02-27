Сегодня стартует весенняя часть РПЛ: полное расписание матчей 19-го тура
Сегодня, 27 февраля, в России возобновляется футбольный сезон — первым матчем после зимней паузы станет игра 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».
Представляем полное расписание тура (время начала — московское):
27 февраля, пятница
19:30 «Зенит» — «Балтика»
28 февраля, суббота
12:00 «Оренбург» — «Акрон»
14:30 «Краснодар» — «Ростов»
17:00 «Локомотив» — «Пари НН»
19:30 «Динамо» (Махачкала) — «Рубин»
1 марта, воскресенье
13:00 «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»
16:30 «Сочи» — «Спартак»
19:00 «Ахмат» — ЦСКА
На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Краснодар». Следом за ним располагается «Зенит», а замыкает тройку лидеров столичный «Локомотив».