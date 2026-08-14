Сегодня стартует 4 тур РПЛ: полное расписание матчей
Сегодня матчем между «Оренбургом» и московским «Локомотивом» открывается четвертый тур Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе «Газовик».
В субботу, 15 августа, состоятся ещё два матча: московский ЦСКА на своём стадионе примет воронежский «Факел», а «Краснодар» сыграет дома с грозненским «Ахматом».
Воскресенье, 16 августа, обещает быть богатым на яркие противостояния: действующий чемпион «Зенит» в Петербурге встретится с московским «Динамо», а «Спартак» отправится в гости к калининградской «Балтике». Время начала всех встреч указано по московскому времени.
Расписание матчей 4-го тура РПЛ
14 августа (пятница)
19:00 — «Оренбург» – «Локомотив»
15 августа (суббота)
14:00 — «Родина» – «Акрон»
16:15 — ЦСКА – «Факел»
18:30 — «Ростов» – «Рубин»
20:45 — «Краснодар» – «Ахмат»