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На главную ТИ-Спорт 14 августа 2026 10:37

Сегодня стартует 4 тур РПЛ: полное расписание матчей

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Сегодня стартует 4 тур РПЛ: полное расписание матчей
Фото: fclm.ru

Сегодня матчем между «Оренбургом» и московским «Локомотивом» открывается четвертый тур Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе «Газовик».

В субботу, 15 августа, состоятся ещё два матча: московский ЦСКА на своём стадионе примет воронежский «Факел», а «Краснодар» сыграет дома с грозненским «Ахматом».

Воскресенье, 16 августа, обещает быть богатым на яркие противостояния: действующий чемпион «Зенит» в Петербурге встретится с московским «Динамо», а «Спартак» отправится в гости к калининградской «Балтике». Время начала всех встреч указано по московскому времени.

Расписание матчей 4-го тура РПЛ

14 августа (пятница)

19:00 — «Оренбург» – «Локомотив»

15 августа (суббота)

14:00 — «Родина» – «Акрон»

16:15 — ЦСКА – «Факел»

18:30 — «Ростов» – «Рубин»

20:45 — «Краснодар» – «Ахмат»

16 августа (воскресенье)
14:30 — «Зенит» – «Динамо» (Москва)
17:00 — «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
19:30 — «Балтика» – «Спартак»
#фк рубин #фк локомотив #фк зенит #фк спартак #ФК Краснодар #фк цска
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