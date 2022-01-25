Сегодня стартовал республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин»

Сегодня, 25 января, в день рождения художника Ивана Шишкина, стартует XVIII республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин», который проводит Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Общественной палаты РТ.

Конкурс посвящен 190-летию со дня рождения мастера, поэтому его тема сформулирована следующим образом: «Здесь Шишкиным всё дышит и живет». К участию приглашаются учащиеся детских художественных школ, школ искусств и художественных студий республики в возрасте от семи до 16 лет.

Конкурсная работа должна быть выполнена в живописной или графической технике и отражать особенности красоты и величия природы родного края, любовь к своей малой родине, воспетой в картинах Ивана Шишкина. Также она может быть соотнесена с жизненным путем Шишкина и местами, способствовавшими формированию таланта известного пейзажиста.

Работы на конкурс принимаются до 15 апреля 2022 года по адресу: 423600, Елабуга, ул. Набережная, д. 12, Дом-музей И. И. Шишкина без оформления в паспарту, размером формата не менее А3.

Конкурсная работа на оборотной стороне должна сопровождаться следующими сведениями: фамилия, имя, отчество участника конкурса; возраст участника конкурса (полное количество лет); наименование конкурсной работы; город, школа, фамилия, имя, отчество преподавателя.