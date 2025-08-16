Сегодня Сперцян и Галицкий обсудят переход игрока в «Саутгемптон»

Фото: fckrasnodar.ru

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и владелец клуба Сергей Галицкий обсудят трансфер армянина в «Саутгемптон». Об этом сообщает Arménie Football.

«Эдуард Сперцян встретится с президентом Сергеем Галицким в 16:08, чтобы прояснить свое будущее. Игрок хочет присоединиться к «Саутгемптону», а «Краснодар» предложением «святых» доволен. Обе стороны хотят расстаться на хороших условиях», – сообщает источник.

Напомним, ранее появилась информация, что Эдуард согласовал условия контракта с зарплатой 1,9 млн евро в год с повышением в случае выхода «святых» в АПЛ.

Сперцян – воспитанник «Краснодара». За взрослую команду «быков» армянин играет с 2018 года. С «черно-зелеными» он взял чемпионство РПЛ в минувшем сезоне, первое для «Краснодара».