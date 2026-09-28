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Политика 28 сентября 2026 07:00

Сегодня Рустам Минниханов обратится с традиционным посланием к Госсовету РТ

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Сегодня Рустам Минниханов обратится с традиционным посланием к Госсовету РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 28 сентября, обратится с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ о внутреннем и внешнем положении республики. Мероприятие состоится в рамках 23-го заседания парламента VII созыва.

Заседание состоится в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, его начало намечено на 10 часов утра. Как и в предыдущие годы, по радио и телевидению будет организована прямая трансляция выступления Минниханова.

На мероприятие приглашены руководители всех ветвей власти Татарстана и представители федеральных органов власти, а также руководители промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, предприятий малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, всех муниципалитетов республики.

#Рустам Минниханов #послание госсовету рт
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