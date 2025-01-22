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Сегодня «Рубин» сыграет с «Воеводиной» на сборах
Сегодня «Рубин» в Турции сыграет с сербской «Воеводиной» в рамках сборов. Встреча начнется в 17:00 по мск.
Также на первых сборах команда Рашида Рахимова встретится с македонской «Стругой» 25 января.
Напомним, из известных соперников у «Рубина» пока есть «Торпедо» и «Оренбург». Официально оппонентов на сборы казанцы пока не объявляли.
«Рубин» завершил первую часть РПЛ на 8 месте в таблице. Первым соперником казанцев во второй части Премьер-лиги станет «Ахмат».
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