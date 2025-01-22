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Спорт 22 января 2025 09:22

Сегодня «Рубин» сыграет с «Воеводиной» на сборах

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Сегодня «Рубин» сыграет с «Воеводиной» на сборах
фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» в Турции сыграет с сербской «Воеводиной» в рамках сборов. Встреча начнется в 17:00 по мск.

Также на первых сборах команда Рашида Рахимова встретится с македонской «Стругой» 25 января.

Напомним, из известных соперников у «Рубина» пока есть «Торпедо» и «Оренбург». Официально оппонентов на сборы казанцы пока не объявляли.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на 8 месте в таблице. Первым соперником казанцев во второй части Премьер-лиги станет «Ахмат».

#фк рубин #футбол #премьер-лига
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