Сегодня «Рубин» сыграет с «Воеводиной» на сборах

фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» в Турции сыграет с сербской «Воеводиной» в рамках сборов. Встреча начнется в 17:00 по мск.

Также на первых сборах команда Рашида Рахимова встретится с македонской «Стругой» 25 января.

Напомним, из известных соперников у «Рубина» пока есть «Торпедо» и «Оренбург». Официально оппонентов на сборы казанцы пока не объявляли.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на 8 месте в таблице. Первым соперником казанцев во второй части Премьер-лиги станет «Ахмат».