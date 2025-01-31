Сегодня «Рубин» сыграет с «Торпедо» в рамках сборов

фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» в турецком Белеке сыграет с «Торпедо» в рамках зимних сборов. Матч начнется в 17:00 по мск.

В прошлом матче казанцы обыграли македонскую «Стругу» в рамках сборов (1:0). Единственный мяч тогда забил Энри Мукба.

«Автозаводцы» же в своем первом матче зимних сборов уступили пловдивскому «Локомотиву» (0:2) в Белеке.

Отметим, что последний раз «Рубин» и «Торпедо» играли в 2023 году. Это был товарищеский матч, где команды сыграли вничью 1:1. Если брать в расчет официальные встречи, то последняя игра между коллективами датирована 29 сентября 2015 года в рамках РПЛ (2:2).

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на 8-м месте в таблице. Первым соперником казанцев во второй части Премьер-лиги станет «Ахмат».

«Торпедо» же идет на втором месте в таблице Первой лиги. Стартовым соперником «черно-белых» в ФНЛ станет «Черноморец».