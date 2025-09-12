Сегодня «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня, 13 сентября, рамках 8 тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает у себя дома махачкалинское «Динамо».

Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Время начала матча – 19:00 мск.

После семи туров татарстанцы находятся на 7-м месте с 11-ю очками, «Динамо» — на 11-ом в их активе 8 очков.

В предыдущем туре «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2), а махачкалинцы победили московское «Динамо» (1:0).

Напомним, в РПЛ был недельный перерыв со 2 по 10 сентября в связи с международными матчами сборных. Следующий перерыв наступил с 7 по 15 октября 2025 года.