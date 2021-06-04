Сегодня Путин выступит с речью на пленарном заседании ПМЭФ-2021

Президент РФ Владимир Путин сегодня выступит с речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, а также ответит на вопросы модератора, тележурналиста Стаса Натанзона.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что выступление Владимир Путин посвятит вопросам социально-экономического развития страны и ее инвестиционной привлекательности.

Участниками мероприятия в режиме видеосвязи станут приглашенные иностранные лидеры — эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, канцлер Австрии Себастьян Курц. Также с видеоприветствием обратятся аргентинский и бразильский президенты Альберто Фернандес и Жаир Болсонару.

Накануне на ПМЭФ Владимир Путин принял участие в церемонии подписания ряда инвестиционных соглашений. Были подписаны соглашения по разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае, два крупных соглашения в сфере развития туризма в Крыму и пр.