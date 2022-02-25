Сегодня Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Сегодня Президент России Владимир Путин проведет ряд международных телефонных разговоров и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Постоянно идут встречи, фактически с утра до ночи, — сказал представитель Кремля. — Сегодня несколько международных телефонных разговоров у президента запланировано».

Песков отметил, что сейчас у главы государства напряженный график. Он также добавил, что Кремль будет информировать о проводимых беседах и повестке мероприятия.