Сегодня православные празднуют Вербное воскресенье

В воскресенье, 25 апреля, отмечается один из главных праздников в православии – день Входа Господня в Иерусалим. В России его также часто называют Вербным воскресеньем.

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос прибыл в Иерусалим успев совершить несколько чудес, в том числе воскресить Лазаря. Горожане встречали его как мессию, в частности, устилали дорогу пальмовыми ветвями. В России пальмы не растут и их стали символизировать ветки вербы.

Постный календарь позволяет есть рыбу в Вербное воскресенье. Великий Пост закончился в пятницу, но с понедельника начнется Страстная неделя – время самых строгих ограничений. В Следующую неделю православные должны вспоминать о последних днях жизни Христа и его страданиях (страстях). Завершится Страстная неделя Пасхой — праздником воскрешения Иисуса.

Татарстанская митрополия выпустила просветительский ролик о празднике Входа Господня в Иерусалим.

