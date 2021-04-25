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Ру Тат
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25 апреля 2021  10:01
Евгений Калашников

Сегодня православные празднуют Вербное воскресенье

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В воскресенье, 25 апреля, отмечается один из главных праздников в православии – день Входа Господня в Иерусалим. В России его также часто называют Вербным воскресеньем.

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос прибыл в Иерусалим успев совершить несколько чудес, в том числе воскресить Лазаря. Горожане встречали его как мессию, в частности, устилали дорогу пальмовыми ветвями. В России пальмы не растут и их стали символизировать ветки вербы.

Постный календарь позволяет есть рыбу в Вербное воскресенье. Великий Пост закончился в пятницу, но с понедельника начнется Страстная неделя – время самых строгих ограничений. В Следующую неделю православные должны вспоминать о последних днях жизни Христа и его страданиях (страстях). Завершится Страстная неделя Пасхой — праздником воскрешения Иисуса.

Татарстанская митрополия выпустила просветительский ролик о празднике Входа Господня в Иерусалим.
 

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