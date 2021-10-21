Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Сегодня подведут итоги проекта по выбору лучшего уличного художника Приволжья – фестиваля стрит-арта «ФормАRT».

За звание лучшего будут бороться 14 конкурсантов, среди которых – Лейсан Аюпова из Татарстана. В конкурсе участвует ее мурал «Сон», украшающий стену многоэтажки №33 по улице Клары Цеткин в Казани.

Победители и призеры фестиваля будут определены по итогам сложения результатов народного голосования и голосов экспертов. Народное голосование проходило с 1 по 15 октября 2021 года. Подведение итогов можно будет посмотреть на YouTube-канале фестиваля.