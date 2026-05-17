«Сегодня обалдеть, как ребята выдавали»: как Шлейхер и Кузнецов взяли золото ЧР по прыжкам в воду в Казани

В череде крупных событий, связанных со спортивными клубами Татарстана, достаточно буднично стартовал чемпионат страны по прыжкам в воду в Казани. Накануне, во второй день первенства, прошла церемония его открытия. Как это было и кто блеснул в этот вечер в соревновательной программе – в материале «ТИ-Спорта».





За час до церемонии открытия в пресс-центре Дворца водных видов спорта было уже многолюдно. Это делегаты от регионов проходили ликбез от человека из Федерации водных видов спорта России. Смысл его рекомендаций сводился к следующему: обращайтесь с проблемами – будем решать.

Представителей СМИ к этому моменту было негусто – только я и знаменитая Елена Вайцеховская, журналистка и олимпийская чемпионка 1976 года в этом виде спорта. Когда в поле нашего зрения оказался министр спорта РТ Владимир Леонов, коллега презентовала ему биографическую книгу об Игоре Акинфееве. Да-да, это ее рук творение.

На мгновение рядом со мной оказался президент Федерации прыжков в воду Татарстана Ефим Климов. Подробно поговорить не удалось: Климов спешил к делегатам. Но пробросил: посмотрите, дескать, нам удалось сделать турнир мирового уровня.

И действительно, «международность» присутствовала во всем – от официальных лиц (среди них была даже представительница World Aquatics) до заполненности трибун. Они были заняты на 95 процентов, причем спортсмены и тренеры составляли лишь малую часть аудитории – было много мам с маленькими детьми.

Церемония открытия вместила в себя много интересного не только для детей. Зрители увидели и световое шоу, и гимнастические трюки над водой. А еще синхронисток, которые придавали особый колорит происходящему, как бы подчеркивая, что все водники – одна семья.

Шлейхер и Кузнецов: выиграли, но отбор не прошли

После всех официальных дел началось самое «вкусное» – в этот вечер в спортивной программе разыграли сразу два комплекта медалей. Стартовали с дуэтов на трехметровом трамплине. Лидерами здесь считались Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов.

Тут сразу стоит отметить, что парни подходили к турниру в Казани в разном физическом и моральном состоянии. Никита – герой прошлогоднего чемпионата мира в Сингапуре, в этом сезоне успел съездить на Кубок мира. Правда, в Суперфинале оказался лишь восьмым в паре с Русланом Терновым.

Евгений – совсем другая история. 36-летний спортсмен пропустил Сингапур из-за травмы. Была операция, долго восстанавливался. Об участии в чемпионате России объявил только в марте. А сегодня после победы выдал это:

«Меня многие списали со счетов, похоронили. И к этому старту я подходил с настроем доказать, что Евгения Кузнецова так просто не уберешь. Было тяжело – прошел целую кучу реабилитаций, терпел боль, но тем не менее я снова здесь и вновь на пьедестале», – сказал Кузнецов.

Евгений отдал должное и молодым спортсменам из других дуэтов:

«Сегодня обалдеть, как ребята выдавали. Практически никто не ошибался. Это действительно мировые соревнования, когда все «залетают» по 8–8,5 балла. Тут главное – удержать себя и не начать паниковать», – сказал Кузнецов.

Важно подчеркнуть, что Шлейхер и Кузнецов выиграли, но не набрали нужного количество баллов. Для попадания в Париж нужно 429, а у победного дуэта набралось «лишь» 422. Но так как это внутренний сбор, скорее всего, все будет отдано на откуп федерации.

Фиаско Конаныхиной, успех юниорки

Ни у кого из нас до начала соревнований девушек на десятиметровой вышке не было сомнений, что золото там должна забирать представительница Санкт-Петербурга Анна Конаныхина. И каково же было наше удивление, когда после двух подходов (всего в финале их было пять), фаворитка шла только девятой.

Следом были невразумительный прыжок под номером три, хороший четвертый и нормальный пятый. Все это позволило подняться на одну позицию выше – Конаныхина в итоге восьмая. А ведь она один из лидеров сборной.

Это именно она на «мире» в Сингапуре была с бронзой в смешанных прыжках с Александром Бондарем. И это именно она две недели назад на все той же вышке в Пекине в рамках Суперфинала Кубка мира была с серебром и красовалась с флагом России. К сожалению, от разговора с журналистами девушка отказалась.

Оплошностью Конаныхиной воспользовалась 16-летняя Александра Кедрина – ее партнерша по дуэту. Саша, к слову, уже и на взрослый «мир» в прошлом году успела съездить.

После победы в Казани она не скрывала слез и эмоций:

«Это первая для меня победа на чемпионате России. Тем более в личном запрыге. Эмоции зашкаливают. Перед последним прыжком я видела, что Катя Беляева хорошо сделала свою попытку, и поняла, что надо показывать все, что умею», – сказала Кедрина.

Возможно, Казань стала свидетелем рождения новой звезды. Хотелось бы в это верить.

Говорили не только о воде

Для СМИ такие турниры еще и возможность поговорить с министром спорта РТ о делах клубных. Журналисты узнали мнение Владимира Леонова о текущих выступлениях «Ак Барса» и «Рубина».

Одни борются за Кубок Гагарина:

«Финал есть финал. Там оказались два самых достойных клуба. У команд были разные пути к нему. Пока для «Ак Барса» все неоднозначно: в серии было 1-1, и вроде вчера (в пятницу, – прим. Т-и) домашний матч, но, к сожалению, проиграли. Я надеюсь, тренерский штаб сделает выводы. Надо брать вторую домашнюю игру, возвращать равенство в серии. Республика живет хоккеем. Очень сильно болеем за нашу команду. Хочется, чтобы фарт у «Локо» закончился и начался фарт «Ак Барса», – сказал Леонов.

Другие сыграют сегодня в заключительном туре чемпионата РПЛ:

«Я считаю, что у «Рубина» очень достойные результаты. В клубе были серьезные перемены: поменялся тренерский штаб, пришел испанский специалист Франк Артига. Со «Спартаком» был не самый показательный матч. А в целом казанцы идут очень хорошо. Уверен, что последний матч [с «Пари НН»] тоже будет достойным. И в целом мы в перспективе смотрим на следующий сезон, смотрим на состав. Вернулись болельщики на трибуны, очень хорошо поддерживают.

– Есть ориентир для команды по положению в таблице?

– Топ-5. Я думаю, всегда ставим такую задачу. Понятно, что раньше были еврокубки. К сожалению, пока их нет, но кто знает. Видите, как сегодня наши команды возвращаются. Конечно, хочется вернуться в еврокубки, – сообщил Леонов.

И как правильно отметил кто-то из коллег, в воскресенье будет настоящий спортивный бум для Татарстана. Напомним, что сегодня сыграют не только «барсы» и «рубиновые», свой матч в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ проведет и УНИКС.