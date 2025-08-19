«Сегодня о Татарстане знает весь мир»: в Елабуге обсудили позитивные перемены республики

18 августа в Гуляй-парке Елабуги состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор». Гости праздника обсудили, как одноименная программа изменила город и муниципалитет в целом, повлияла на качество жизни и какие перемены произошли в республике за последние пять лет.

На мероприятие пришли представители руководства республики и района. В своих выступлениях они напомнили жителям о важности проявления гражданской позиции и участия в выборах Раиса Татарстана, которые состоятся 14 сентября.

Секретарь Елабужского местного отделения партии «Единая Россия» Рустем Нуриев отметил, что за последние годы в районе удалось реализовать масштабные проекты при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина.

«Это поддержка участников СВО и их семей, полное обновление множества дворов, ряда скверов и парков, масштабный ремонт дорог и тротуаров, ипподрома, создание новых общественных пространств – в том числе городского пляжа, строительство и ремонт объектов здравоохранения, ремонт школ и детских садов, развитие спортивной инфраструктуры, реновации на селе, привлечение в район молодых медработников и педагогов», – подчеркнул он.

Депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова поделилась впечатлениями от встречи с елабужанами.

«Я заметила, как у нас изменился даже словарный запас. Десять лет назад мы говорили: кризис, проблемы, низкий уровень жизни. Сейчас мы говорим о качестве жизни и о том, как вокруг нас красиво. Мы сегодня ходим по другим дорогам. А ваш пляж уже стал для меня одним из трех любимых общественных пространств в республике», – сказала она.

О достижениях региона в непростых условиях рассказал представитель республиканского актива Рустем Загидуллин.

«Сегодня о Татарстане знает весь мир. Он заслуженно стал площадкой для международных политических, культурных и спортивных мероприятий. У нас реализуется большое количество федеральных и республиканских программ. Все они нацелены на улучшение качества нашей с вами жизни», – отметил он.

Особое внимание было уделено роли жителей в реализации программы «Наш двор». Именно они стали главной движущей силой проекта – участвовали в проектировании, собирали соседей, работали с архитекторами. Рустем Нуриев передал 15 активистам личные слова благодарности от имени Рустама Минниханова.

От имени горожан выступила Галина Калашникова. «Спасибо за такие прекрасные программы и все то, что происходит у нас в республике. Неделю назад у меня были гости из другой страны, которые пять лет не были в Елабуге и вообще в России. И я с такой гордостью им все показывала! Они были потрясены, насколько все изменилось», – поделилась она.

Праздник продолжился концертом «Народная песня, как же ты хороша» в рамках проекта «Лето в Татарстане». Зрителей ждали музыкальные номера, танцы и игры.

На сцене выступили этно-фолк-ансамбль «ABIEM Project» и народные коллективы Городского Дворца культуры – «Красная гвоздика», «Сююмбике», «Инвожо», «Забавушка», «Ак каз». Завершением программы стало представление артистов Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева, которые показали литературно-поэтический спектакль «И, туган тел» по мотивам произведений Габдуллы Тукая.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики.

Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).