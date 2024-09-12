«Сегодня нужно действовать»: Фазлеева встретилась с участниками «ПолитЗавода»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сегодня встретилась с участниками республиканского общественно-политического проекта «ПолитЗавод». На встрече, которая прошла в Кабинете Министров РТ, вице-премьер поделилась опытом работы на госслужбе, рассказала о возможностях, существующих в этой сфере для молодежи, и ответила на вопросы активистов.

«Мы живем в одном из опорных регионов России, и это накладывает на нас определенные обязательства. Они связаны с высоким уровнем и эффективностью работы предприятий и учреждений в республике, поддержкой федеральных проектов и национальных инициатив», — заявила Фазлеева.

Вице-премьер РТ отметила, что в следующем году ряд национальных проектов изменятся, большое внимание будет уделяться развитию кадров, поскольку сегодня это один из главных вызовов. Она добавила, что остается проблема с демографической ситуацией, которая в основном связана с установками молодых людей.

«В стремлении совершенствоваться главное — не потерять самую лучшую дорогу, [дорогу] материнства и отцовства. На мой взгляд, если такая возможность упущена, то это самая главная стратегическая ошибка в формировании своего жизненного цикла», — подчеркнула спикер.

Один из вопросов, интересовавших активистов, касался необходимых для работы на госслужбе навыков. По словам Фазлеевой, для начала нужно получить какую-либо профессию. «Работа на государственной и муниципальной службе может стать вашим развитием, но необходимо обладать какой-то профессией. Например, я учитель. И понимаю, что всегда могу [пойти] работать учителем», — уточнила она.

Важное качество для работы на госслужбе, по мнению спикера, — это умение владеть собой, управлять своими эмоциями. «Сегодня не нужно декларировать, нужно действовать. Чтобы действовать, нужен трезвый ум. Эмоции должны быть четкими и разумными. И третье — это сочувствие, сопереживание, соучастие, соратничество. И это очень сложно», — заметила она.

Говоря о востребованных на госслужбе инициативах, Фазлеева назвала проекты, касающиеся добровольчества, оказания благотворительной помощи, IТ-сферы. «Сейчас будут востребованы инициативы, которые связны с демографическими установками», — сказала она.

Вице-премьер также убеждена, что молодежи необходимо повышать уровень знаний в цифровой сфере. «„Цифра” — это услуга, скорость, качество, прозрачность, сокращение времени, работа с заявителем без участия человека. Она дает возможность быстро отвечать населению на запрос. Нужно успевать за прогрессом, изменениями в „цифре”», — заключила она.

Республиканский общественно-политический проект «ПолитЗавод» — площадка открытого конкурсного отбора политически активной молодежи для ее дальнейшего вовлечения в общественно-политическую жизнь республики. Проект реализует Татарстанское отделение «Молодой гвардии Единой России» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Прием заявок на участие в проекте начался 25 марта и продлился до 12 мая. Участие приняли татарстанцы в возрасте от 18 до 35 лет. После регистрации каждый кандидат прошел собеседование, после которого был сформирован итоговый список участников из 75 человек.