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Общество 12 сентября 2024 17:31

«Сегодня нужно действовать»: Фазлеева встретилась с участниками «ПолитЗавода»

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Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сегодня встретилась с участниками республиканского общественно-политического проекта «ПолитЗавод». На встрече, которая прошла в Кабинете Министров РТ, вице-премьер поделилась опытом работы на госслужбе, рассказала о возможностях, существующих в этой сфере для молодежи, и ответила на вопросы активистов.

«Мы живем в одном из опорных регионов России, и это накладывает на нас определенные обязательства. Они связаны с высоким уровнем и эффективностью работы предприятий и учреждений в республике, поддержкой федеральных проектов и национальных инициатив», заявила Фазлеева.

Вице-премьер РТ отметила, что в следующем году ряд национальных проектов изменятся, большое внимание будет уделяться развитию кадров, поскольку сегодня это один из главных вызовов. Она добавила, что остается проблема с демографической ситуацией, которая в основном связана с установками молодых людей.

«В стремлении совершенствоваться главное не потерять самую лучшую дорогу, [дорогу] материнства и отцовства. На мой взгляд, если такая возможность упущена, то это самая главная стратегическая ошибка в формировании своего жизненного цикла», подчеркнула спикер.

Один из вопросов, интересовавших активистов, касался необходимых для работы на госслужбе навыков. По словам Фазлеевой, для начала нужно получить какую-либо профессию. «Работа на государственной и муниципальной службе может стать вашим развитием, но необходимо обладать какой-то профессией. Например, я учитель. И понимаю, что всегда могу [пойти] работать учителем», уточнила она.

Важное качество для работы на госслужбе, по мнению спикера, это умение владеть собой, управлять своими эмоциями. «Сегодня не нужно декларировать, нужно действовать. Чтобы действовать, нужен трезвый ум. Эмоции должны быть четкими и разумными. И третье это сочувствие, сопереживание, соучастие, соратничество. И это очень сложно», заметила она.

Говоря о востребованных на госслужбе инициативах, Фазлеева назвала проекты, касающиеся добровольчества, оказания благотворительной помощи, IТ-сферы. «Сейчас будут востребованы инициативы, которые связны с демографическими установками», сказала она.

Вице-премьер также убеждена, что молодежи необходимо повышать уровень знаний в цифровой сфере. «„Цифра” это услуга, скорость, качество, прозрачность, сокращение времени, работа с заявителем без участия человека. Она дает возможность быстро отвечать населению на запрос. Нужно успевать за прогрессом, изменениями в „цифре”», заключила она.

Республиканский общественно-политический проект «ПолитЗавод» площадка открытого конкурсного отбора политически активной молодежи для ее дальнейшего вовлечения в общественно-политическую жизнь республики. Проект реализует Татарстанское отделение «Молодой гвардии Единой России» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Прием заявок на участие в проекте начался 25 марта и продлился до 12 мая. Участие приняли татарстанцы в возрасте от 18 до 35 лет. После регистрации каждый кандидат прошел собеседование, после которого был сформирован итоговый список участников из 75 человек.

#политзавод #молодая гвардия единой россии
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