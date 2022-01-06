Сегодня ночью улицы Казани будут очищать от снега 390 единиц спецтехники

Сегодня ночью улицы Казани будут очищать от снега 188 дорожных рабочих и 390 единиц спецтехники. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Снег будут вывозить с таких улиц, как Абсалямова, Адоратского, Бичурина, Бондаренко, Борисковская, Братьев Касимовых, Вишневского, Воровского, Гаврилова, Груздева, Даурская, Девятаева, Декабристов, Дементьева, Завойского, Закиева, Зорге, Зур Урам, Камала, Копылова, Короленко и др. Также снег вывезут с моста Миллениум, проспектов Универсиады, Ибрагимова и Ямашева, Оренбургского и Мамадышского трактов.

На нескольких улицах проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток.

Жителей столицы РТ просят не парковать машины вдоль проезжей части, поскольку они могут помешать работе спецтехники.