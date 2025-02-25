news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 25 февраля 2025 08:06

Сегодня «Нефтяник» сыграет с «Омскими Крыльями» в ВХЛ

Сегодня «Нефтяник» сыграет с «Омскими Крыльями» в ВХЛ
Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» в гостях сыграет с «Омскими Крыльями» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча начнется в 15:30 по мск.

Альметьевцы в данный момент находятся на 25-ом месте в таблице ВХЛ. В прошлой игре «Нефтяник» уступил «Зауралью» (3:4).

«Омские Крылья» же находятся на одну строчку ниже альметьевцев, идя на 26-ом месте. В последней игре омчане крупно уступили «Челнам» (1:4).

Отметим, что противостояние «Нефтяник» и «Омских Крыльев» насчитывает семь матчей, где в трех победили альметьевцы и в четырех – омчане.

#ХК нефтяник #ВХЛ #хоккей #спорт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Сменили Шольца на Мерца: что означают результаты выборов в бундестаг для России

Сменили Шольца на Мерца: что означают результаты выборов в бундестаг для России

24 февраля 2025
«Надо делать масштабно!»: зачем в Казань позвали топовых экспертов по исламским финансам

«Надо делать масштабно!»: зачем в Казань позвали топовых экспертов по исламским финансам

24 февраля 2025