Сегодня «Нефтяник» сыграет с «Омскими Крыльями» в ВХЛ

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» в гостях сыграет с «Омскими Крыльями» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча начнется в 15:30 по мск.

Альметьевцы в данный момент находятся на 25-ом месте в таблице ВХЛ. В прошлой игре «Нефтяник» уступил «Зауралью» (3:4).

«Омские Крылья» же находятся на одну строчку ниже альметьевцев, идя на 26-ом месте. В последней игре омчане крупно уступили «Челнам» (1:4).

Отметим, что противостояние «Нефтяник» и «Омских Крыльев» насчитывает семь матчей, где в трех победили альметьевцы и в четырех – омчане.