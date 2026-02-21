«Сегодня нам нужны именно БПЛА»: боец СВО из Мензелинска о задачах на передовой
Сентябрь 2022 года разделил жизнь семьи Мухамедяровых из Мензелинска на «до» и «после». Для 34-летнего Тимура, работника нефтяной компании и отца двух дочерей, началась дорога, о которой он прежде не думал.
Повестка в рамках частичной мобилизации стала неожиданностью. То, что казалось далеким, вдруг оказалось у порога их квартиры. «Тогда я только с работы приехал. Собрался быстро. Не думал, что иду на войну».
За плечами у него была срочная служба в Подмосковье в 2010 году и мирная профессия помощника бурильщика. Спустя годы он вновь надел форму.
В первые дни на Луганском направлении Тимур занимался доставкой продовольствия и воды на передовую с помощью дронов.
«Ребята живут в подвалах, окопах, и доставить еду вручную невозможно. Приходилось прицеплять к дрону запасы и управлять им, чтобы доставить все необходимое», – рассказывает сержант.
Со временем пришел опыт. Сегодня он – начальник расчета БПЛА. Его задача – обнаружить, взять на прицел, уничтожить. Рабочее место находится чуть дальше передовой, но на экране монитора противник виден как на ладони.
В 2023 году во время выполнения боевой задачи прогремел взрыв. Осколки ранили руку и ногу. Сквозное ранение руки потребовало установки пластины. Лечение заняло восемь месяцев.
Недавно боец приезжал в двухнедельный отпуск. Супруга Светлана знала о его приезде, но дочкам решили не говорить до последнего. Для них он просто вернулся – сильный, родной, с наградами на груди. Семья поддерживает его и ждет окончательного возвращения домой.
За проявленное мужество Тимур удостоен высоких наград: ордена Мужества, медали «За воинскую доблесть» и медали Суворова. Орден он получил за первый серьезный штурм и уничтожение противника.
О войне говорит сдержанно. «Сегодня нам нужны именно БПЛА. Там, на передовой, ко всему привыкаешь, стирается чувство самосохранения. Противник тоже отважный и хочет победить. Но победа будет за нами».
Когда спрашивают, чего больше всего хочется в окопах, он отвечает неожиданно. «Мне все время снится яичница. Приготовить ее сложно – яиц-то нет», – улыбается Тимур.
За его плечами – боевые задачи, ранения, потеря товарищей. Но в Мензелинске его ждут две дочери. Ради них он продолжает службу. «Мы очень надеемся, что война скоро закончится. Там, вдали от дома, мы живем только этой надеждой».
Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.