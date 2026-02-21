«Сегодня нам нужны именно БПЛА»: боец СВО из Мензелинска о задачах на передовой

Сентябрь 2022 года разделил жизнь семьи Мухамедяровых из Мензелинска на «до» и «после». Для 34-летнего Тимура, работника нефтяной компании и отца двух дочерей, началась дорога, о которой он прежде не думал.

Повестка в рамках частичной мобилизации стала неожиданностью. То, что казалось далеким, вдруг оказалось у порога их квартиры. «Тогда я только с работы приехал. Собрался быстро. Не думал, что иду на войну».

За плечами у него была срочная служба в Подмосковье в 2010 году и мирная профессия помощника бурильщика. Спустя годы он вновь надел форму.

В первые дни на Луганском направлении Тимур занимался доставкой продовольствия и воды на передовую с помощью дронов.

«Ребята живут в подвалах, окопах, и доставить еду вручную невозможно. Приходилось прицеплять к дрону запасы и управлять им, чтобы доставить все необходимое», – рассказывает сержант.

Со временем пришел опыт. Сегодня он – начальник расчета БПЛА. Его задача – обнаружить, взять на прицел, уничтожить. Рабочее место находится чуть дальше передовой, но на экране монитора противник виден как на ладони.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В 2023 году во время выполнения боевой задачи прогремел взрыв. Осколки ранили руку и ногу. Сквозное ранение руки потребовало установки пластины. Лечение заняло восемь месяцев.

Недавно боец приезжал в двухнедельный отпуск. Супруга Светлана знала о его приезде, но дочкам решили не говорить до последнего. Для них он просто вернулся – сильный, родной, с наградами на груди. Семья поддерживает его и ждет окончательного возвращения домой.

За проявленное мужество Тимур удостоен высоких наград: ордена Мужества, медали «За воинскую доблесть» и медали Суворова. Орден он получил за первый серьезный штурм и уничтожение противника.

О войне говорит сдержанно. «Сегодня нам нужны именно БПЛА. Там, на передовой, ко всему привыкаешь, стирается чувство самосохранения. Противник тоже отважный и хочет победить. Но победа будет за нами».

Когда спрашивают, чего больше всего хочется в окопах, он отвечает неожиданно. «Мне все время снится яичница. Приготовить ее сложно – яиц-то нет», – улыбается Тимур.

За его плечами – боевые задачи, ранения, потеря товарищей. Но в Мензелинске его ждут две дочери. Ради них он продолжает службу. «Мы очень надеемся, что война скоро закончится. Там, вдали от дома, мы живем только этой надеждой».