Происшествия 24 февраля 2026 14:39

Сегодня над Татарстаном сбили два украинских БПЛА

Два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Республики Татарстан. Еще два БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего в период с 9.00 до 14.00 мск дежурные силы ПВО ликвидировали четыре дрона.

Ранее глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова сообщила о попытке атаки БПЛА. По ее словам, инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, ситуация полностью контролируется.

На фоне угрозы в республике почти девять часов действовал режим беспилотной опасности. Временно приостанавливали работу аэропорты Казани и Нижнекамска: ограничения для казанского аэропорта были сняты после 05.00, а для Бегишево – в 12.14.

