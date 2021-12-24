Сегодня на Свияге определили лучших стрелков республики

Сегодня Федерация пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан подвела итоги года на традиционной церемонии «Стрелок Татарстана 2021».

Мероприятие прошло в комплексе стендовой стрельбы «Свияга».

Президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан Сергей Демин четко озвучил приоритеты и сообщил, что с нового учебного года в Поволжской академии спорта вводится обучение по специальности «Стрелковый спорт».

«Самое главное не останавливаться, идти вперед к главной цели — Олимпийским играм, где наши стрелки представлены начиная с игр 1988 года. Благо многие из вас уже получили новые винтовки и даже использовали их на соревнованиях» — заметил Демин.

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов отметил большие и давние традиции стрелкового спорта республики, например, стендовая стрельба развивается у нас более 60 лет.

«Цифры говорят о многом — 25 человек из 48 членов сборной России представляют нашу республику. За год республика провела у себя 8 российских и 2 международных турнира. Пусть и дальше все ваши мишени будут разбиваться», — сказал он.

Самые успешные стрелки получили дипломы «За старты на международной арене»: Александр Сахарнов, занявший 4 место на Чемпионате Мира по пара-спорту, Зиля Батыршина — участница Олимпийских Игр, вице-чемпионка Чемпионата Европы, Екатерина Субботина — участница Олимпийских Игр, чемпионка Европы в командном зачете, Кирилл Багров — победитель Первенства Европы 2021 г., всего 26 стрелков получили свои награды в этой номинации. Не были забыты успешные функционеры и тренеры.

Помимо дипломов некоторые стрелки прямо на сцене получили новое оружие, конечно, от «Деда Мороза». Очень мило получилось. Отметим славную стрелковую семью Деминых: родители Сергей и Светлана, сын Сергей – все значились в числе лауреатов.

Глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов назвал стрелков профессионалами с человеческим лицом, потребовав от спортсменов «никогда не останавливаться на достигнутом и любить свою малую родину.

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов гордо заметил, что 28 процентов членов сборной России представляют его район.

Помимо спонсоров, глав районов, функционеров, представителей ВУЗов вручал награды стрелкам и директор казанского спорткомплекса «Ватан» Алексей Чупин, чемпион России по хоккею с шайбой 1998 года в составе казанского «Ак Барса». Оказывается, его 11-летняя дочь Дара тоже занимается стрелковым спортом.

Чупин и сам не скрывал своего удивления.

«Никогда не думал, что мне придется награждать стрелков. Это серьезная работа, когда спортсмен добивается результатов на уровне чемпионата России, а тем более чемпионат Европы, мира и Олимпийских играх. Это дорогого стоит. Желаю вам достичь своих целей» — сказал легендарный хоккеист.

Новоиспеченных мастеров спорта, таковых оказалось пятеро поздравили и вручили удостоверения прославленные ветераны Светлана Демина — Заслуженный Мастер Спорта СССР по стендовой стрельбе, многократная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее 2000 г. и Василий Мосин — Заслуженный Мастер Спорта России по стендовой стрельбе, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 г.

Мосин был краток, как выстрел, позавидовав новому поколению стрелков.

«Вы абсолютно счастливые люди, мы вам искренне завидуем и радуемся — вы по-настоящему идете за нами. Ваше шествие можно назвать победоносным. В спорте высших достижений нет предела совершенству», — заметил прославленный стрелок.