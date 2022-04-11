Сегодня на суперфинале «Созвездия» выступят дети из дальних районов РТ и городов России

В КСК КФУ «УНИКС» в эти минуты стартовал третий конкурсный день суперфинала XXII ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

Сегодня компетентным членам жюри предстоит отсмотреть номера участников из дальних районов Татарстана, а также городов России. Свои таланты дети продемонстрируют в семи номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

«Запомните: вы принадлежите к той элите, представители которой занимаются практикой постижения духовного в высшем состоянии разума. Я вас с этим поздравляю и желаю успешного выступления», - обратился к участникам руководитель Центра сценических практик (г. Москва), советский и российский театральный педагог, хореограф-постановщик, заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Сегодня всего 227 номеров будет представлено в рамках проекта. Интересно, что их демонстрация пройдет сразу на двух площадках, в том числе, и в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Она стала альтернативным пространством для проведения фестивальных дней лишь в этом году. Здесь же сегодня пройдут мастер-классы для участников проекта от профессиональных вокалистов и хореографов.

«Обучаются чему-то новому не только дети “Созвездия”, но и мы – члены жюри. Ведь несмотря на то, что проект проходит вот уже в 22-й раз, они не перестают удивлять нас исполнением новых песен и танцев, открывая для нас новый или хорошо забытый репертуар. Я надеюсь, что сегодняшний день не станет исключением», - поделилась главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ, народная артистка РТ Раиля Гарипова.

Фото: © Салават Камалетдинов

В свою очередь, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при президенте РТ Нурия Хашимова подчеркнула значимый вклад в эти открытия родителей и педагогов, а также глав муниципальных районов республики.

«Без них этой красоты на сцене не случилось бы. Спасибо всей организационной части проекта, которые превращают фестиваль в настоящий уютный дом, а всех причастных к нему – членов одной огромной семьи», - заявила со сцены Нурия Хашимова.

Фото: © Салават Камалетдинов

Напомним, что все участники уже прошли серьезный отбор на десяти зональных этапах фестивального движения. Из около 20 тысяч детей-участников отборочных туров, в Казани встретятся более шести тысяч. Ребятам предстоит побороться за шанс выйти на Гала-концерты, которые состоятся в КСК КФУ «УНИКС» (14 апреля) и КРК «Пирамида» (22 апреля).

На сценах станут известны имена победителей, а также обладателя специального приза, учрежденного Госансамблем песни и танца РТ только в этом году.

Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.