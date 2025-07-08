Сегодня на ИННОПРОМе в Екатеринбурге ожидают Михаила Мишустина

Сегодня, 8 июля, на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге ожидают российского Премьера Михаила Мишустина.

Главная стратегическая сессия с участием руководства Правительства Российской Федерации – это центральное событие деловой программы. В нем также примут участие представители Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и главы делегации Королевства Саудовская Аравия. Напомним, что Саудовская Аравия выступает страной-партнером ИННОПРОМа в этом году.

На сессии запланировано вручение 11-й Национальной промышленной премии России «Индустрия».

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в этом году отмечает 15-летие. Событие будет проходить с 7 по 10 июля на территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Участником выставки стал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Республика также представила свой стенд, где демонстрируются достижения и инновационные решения почти 30 участников, в том числе местных компаний и вузов.