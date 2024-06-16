Сегодня на Играх БРИКС поборются за медали в 5 дисциплинах

фото: "Татар-информ"

Сегодня на Играх Брикс в столице Татарстана пройдут соревнования в прыжках воду. Вплоть до вторника включительно медали разыграют звезды в этом зрелищном виде спорта во главе с казанцем Никитой Шлейхером — многократным чемпионом Европы.

Отличная погода и недорогие билеты — отличный повод в выходной день прийти всей семьей на трибуны. Ознакомиться с подробным расписанием соревнования, а также приобрести билеты можно на официальном сайте БРИКС по ссылке.

Расписание соревнований:

16 июня 2024

- 10:00 - Предварительные соревнования: Трамплин 3 метра (мужчины), вышка (женщины)

- 15:00 - Финалы: Трамплин 3 метра (мужчины), вышка (женщины)

17 июня 2024

- 10:00 - Предварительные соревнования: Трамплин 3 метра (женщины), вышка (мужчины)

- 16:00 - Финалы: Трамплин 3 метра (женщины), вышка (мужчины)

18 июня 2024

- 12:00 - Финалы: Трамплин 3 метра, синхронные прыжки (мужчины), вышка 10м, синхронные прыжки (женщины)

- 15:00 - Финалы: Трамплин 3 метра, синхронные прыжки (женщины), вышка 10м, синхронные прыжки (мужчины)

Также сегодня в казанском Центре бадминтона пройдут финальные матчи во всех разрядах. В Центре по гребным видам спорта пройдут заезды, по итогам которых так же будут разыграны медали.

Кроме того, медали разыграют в легкой атлетике, пройдут финалы в настольном тенниса в одиночном разряде.

И, наконец, всем любителя восточных единоборств — «на десерт» — финальные соревновая по ушу.

На четвертый день Игр БРИКС будут разыграны медали в 5 дисциплинах

Бадминтон (Центр Бадминтона)

с 12:00 - финалы, все разряды.

Гребной Спорт (Центр гребных видов спорта)

с 14:00 - финальные заезды (мужчины (МА): 4Х, 8+), (женщины (ЖА): 4Х, 8+).

Прыжки в воду (Дворец водных видов спорта)

с 16:00 - финалы (мужчины трамплин 3 метра).

Теннис (Академия тенниса)

с 10:00 - групповой этап, 15 матчей (мужчины, женщины).

Легкая атлетика (Центральный стадион)

с 11:00 - прыжок в длину (7-борье),

с 12:30 - метание копья,

с 18:15 - 800 м (7-борье),

с 15:51 - 110 м с/б (1 забег),

с 16:00 - 110 м с/б (2 забег),

с 17:25 - прыжок в длину,

с 18:20 - прыжок в длину (4 попытка).