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Сегодня на Играх БРИКС поборются за медали в 5 дисциплинах
Сегодня на Играх Брикс в столице Татарстана пройдут соревнования в прыжках воду. Вплоть до вторника включительно медали разыграют звезды в этом зрелищном виде спорта во главе с казанцем Никитой Шлейхером — многократным чемпионом Европы.
Отличная погода и недорогие билеты — отличный повод в выходной день прийти всей семьей на трибуны. Ознакомиться с подробным расписанием соревнования, а также приобрести билеты можно на официальном сайте БРИКС по ссылке.
Расписание соревнований:
16 июня 2024
- 10:00 - Предварительные соревнования: Трамплин 3 метра (мужчины), вышка (женщины)
- 15:00 - Финалы: Трамплин 3 метра (мужчины), вышка (женщины)
17 июня 2024
- 10:00 - Предварительные соревнования: Трамплин 3 метра (женщины), вышка (мужчины)
- 16:00 - Финалы: Трамплин 3 метра (женщины), вышка (мужчины)
18 июня 2024
- 12:00 - Финалы: Трамплин 3 метра, синхронные прыжки (мужчины), вышка 10м, синхронные прыжки (женщины)
- 15:00 - Финалы: Трамплин 3 метра, синхронные прыжки (женщины), вышка 10м, синхронные прыжки (мужчины)
Также сегодня в казанском Центре бадминтона пройдут финальные матчи во всех разрядах. В Центре по гребным видам спорта пройдут заезды, по итогам которых так же будут разыграны медали.
Кроме того, медали разыграют в легкой атлетике, пройдут финалы в настольном тенниса в одиночном разряде.
И, наконец, всем любителя восточных единоборств — «на десерт» — финальные соревновая по ушу.
На четвертый день Игр БРИКС будут разыграны медали в 5 дисциплинах
Бадминтон (Центр Бадминтона)
с 12:00 - финалы, все разряды.
Гребной Спорт (Центр гребных видов спорта)
с 14:00 - финальные заезды (мужчины (МА): 4Х, 8+), (женщины (ЖА): 4Х, 8+).
Прыжки в воду (Дворец водных видов спорта)
с 16:00 - финалы (мужчины трамплин 3 метра).
Теннис (Академия тенниса)
с 10:00 - групповой этап, 15 матчей (мужчины, женщины).
Легкая атлетика (Центральный стадион)
с 11:00 - прыжок в длину (7-борье),
с 12:30 - метание копья,
с 18:15 - 800 м (7-борье),
с 15:51 - 110 м с/б (1 забег),
с 16:00 - 110 м с/б (2 забег),
с 17:25 - прыжок в длину,
с 18:20 - прыжок в длину (4 попытка).
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