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Сегодня на Баумана казанцы смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус
Сегодня казанцы и гости столицы Татарстана смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает мэрия Казани.
Медики будут дежурить с 13.00 до 17.00 на улице Баумана вблизи монумента «Часы». Кроме этого, желающие смогут проконсультироваться с социальным работником.
Отмечается, что проект «Тест для победы» реализуется на средства гранта Татарстана, полученного для развития гражданского общества. Акции проводятся совместно с республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ.
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