Сегодня на Баумана казанцы смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус

Сегодня казанцы и гости столицы Татарстана смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает мэрия Казани.

Медики будут дежурить с 13.00 до 17.00 на улице Баумана вблизи монумента «Часы». Кроме этого, желающие смогут проконсультироваться с социальным работником.

Отмечается, что проект «Тест для победы» реализуется на средства гранта Татарстана, полученного для развития гражданского общества. Акции проводятся совместно с республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ.