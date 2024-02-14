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Общество 14 февраля 2024 08:46

Сегодня на Баумана казанцы смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус

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Сегодня казанцы и гости столицы Татарстана смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает мэрия Казани.

Медики будут дежурить с 13.00 до 17.00 на улице Баумана вблизи монумента «Часы». Кроме этого, желающие смогут проконсультироваться с социальным работником.

Отмечается, что проект «Тест для победы» реализуется на средства гранта Татарстана, полученного для развития гражданского общества. Акции проводятся совместно с республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ.

#ВИЧ #медицина #татарстанские врачи
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