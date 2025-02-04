Сегодня может стать известен первый участник плей-офф сезона КХЛ 2024/25

Фото: hclokomotiv.ru

Хоккейный клуб «Локомотив» может сегодня стать первым участником плей-офф Кубка Гагарина сезона 2024/25. Для этого ярославцам необходимо набрать по итогам дня больше очков, чем «Куньлуню», идущим на данный момент девятым в Западной конференции.

Также «Локомотив» устроит вариант, если ярославский клуб победит в основное время «Спартак», а «Куньлунь» добудет два очка во встрече с «Автомобилистом» лишь благодаря выигранной серии буллитов.

Команда Игоря Никитина возглавляет Западную конференцию с 80 очками.