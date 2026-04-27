Сегодня может определиться чемпион в мужской Суперлиге, если «Зенит-Казань» уступит «Динамо» в Москве

Сегодня, 27 апреля, московское «Динамо» примет казанский «Зенит» в третьем матче финальной серии. Счёт в серии — 2:0 в пользу москвичей, которым остался один шаг до чемпионства.

«Динамо» выдало лучший сезон за последние годы и в плей-офф последовательно обыграло «Динамо ЛО» и петербургский «Зенит». Казанцы, напротив, потеряли стабильность: тяжелая полуфинальная серия с «Локомотивом» отняла много сил, и теперь действующие чемпионы находятся на грани вылета.

В текущем сезоне команды встречались четырежды. В регулярке «Зенит» выиграл дважды, но в финале оба матча остались за «Динамо». На дистанции с 2025 года казанцы впереди — 9 побед из 13.

«Зениту» нечего терять: опытный гранд обязан включаться, чтобы продлить серию. «Динамо» же может сковать близость титула. Ожидается равная борьба.

Начало матча – в 19:00 по московскому времени.