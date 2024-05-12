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Сегодня комитеты Госдумы рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров
Сегодня комитеты Госдумы рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, которые внес Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.
По его словам, расширенные заседания комитетов состоятся в воскресенье с 12.00 до 18.00, каждый из кандидатов на пост в Кабмин должен будет представить программу основных направлений своей работы, после чего профильные комитеты направят свои заключения в Совет Госдумы.
Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин может сохранить свою должность в новом составе Правительства.
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