Сегодня комитеты Госдумы рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, которые внес Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

По его словам, расширенные заседания комитетов состоятся в воскресенье с 12.00 до 18.00, каждый из кандидатов на пост в Кабмин должен будет представить программу основных направлений своей работы, после чего профильные комитеты направят свои заключения в Совет Госдумы.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин может сохранить свою должность в новом составе Правительства.