Сегодня Казань примет завершающие гонки пятого этапа Кубка России по лыжам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском поселке Мирный состоятся завершающие выступления пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

Из состязаний будет скиатлон (10+10 км). Женщины стартуют в 11:00, а мужчины – в 12:50 по мск.

Напомним, вчера завершились финальные гонки спринтом классическим стилем. Призерами у женщин стали Анастасия Фалеева (Республика Татарстан, 1 место, 3:25.77), Наталья Терентьева (Республика Татарстан, 2 место, 3:25.92) и Алена Баранова (Томская область, 3 место, 3:27.06). Среди мужчин же золото взял Александр Терентьев (Тюменская область, 2:55.60), серебро – Ермил Вокуев (Республика Коми, 2:55.74), а бронзу – Александр Большунов (Республика Татарстан 2:56.14). Отметим, что в забеге раздельным стартом на 15 км, состоявшемся 16 января, Большунов участия не принимал.

Следующим турниром по лыжным гонкам, который примет поселок Мирный, станет первенство Приволжского федерального округа среди юношей и девушек. На нем будут эстафеты (4 человека на 5 км и 4 человека на 3 км), свободный стиль на 10 и 15 км, классический стиль-спринт, а также классические стили на 10 и 15 км.